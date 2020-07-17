В Брянской области торговца контрафактной продукцией приговорили к двум годам

В Погаре Брянской области за торговлю контрафактными алкоголем и сигаретами приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу. С сентября 2018 года по февраль 2019 года 57-летний местный житель приобрел для реализации поддельные алкоголь и сигареты. В целом он приобрел немаркированной продукции на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли больше 38 тысяч пачек сигарет и 380 бутылок алкоголя. Обвиняемого признали виновным по уголовным делам за приобретение, хранение и распространение немаркированной алкогольной и табачной продукции. Также мужчину обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака.

Суд приговорил торговца контрафактом к двум годам колонии общего режима. Также он должен выплатить 360 тысяч штрафа, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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