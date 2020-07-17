Трех жителей Брянска задержали по подозрению в убийстве
В Брянске днем 15 июля в общежитии по улице Белобережской три приятеля после алкогольных возлияний избили одного из жильцов этого же дома. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.
Подозреваемые задержаны, им предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас рассматривается вопрос заключения обвиняемых под стражу.
Расследование дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU