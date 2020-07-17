Трех жителей Брянска задержали по подозрению в убийстве

17 Июль 2020 2020-07-17T15:06:34+03:00

Подозреваемые задержаны, им предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянске днем 15 июля в общежитии по улице Белобережской три приятеля после алкогольных возлияний избили одного из жильцов этого же дома. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Подозреваемые задержаны, им предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас рассматривается вопрос заключения обвиняемых под стражу.

Расследование дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU