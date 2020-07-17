2020-07-17T13:52:17+03:00
Общество

Житель Брянской области поджог дом своего знакомого

Преступление раскрыли сотрудники полиции
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Клетне Брянской области полностью сгорел небольшой трехквартирный дом, в котором никто не проживал. После тушения пожарная экспертиза установила, что деревянное строение сгорело в результате поджога.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель. Он поджог квартиру своего знакомого, который сейчас находится в местах лишения свободы, из-за давней обиды.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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