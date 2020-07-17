В брянском селе провели некачественный ремонт
Прокуратура Брянского района заинтересовалась информацией из интернета по поводу некачественного ремонта дороги в селе Чернетово. В 2020 году в этом населенном пункте капитально ремонтируют улицу Октябрьскую.
По контракту подрядчики должны были завершить работы до 15 июля. Однако при выездной проверке выяснилось, что строители не смогли уложиться в положенные сроки.
Надзорное ведомство оценит соблюдение технологий при реконструкции улицы. Также проверят работу заказчика, ответственного за контроль качества и сроков выполнения ремонта, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU