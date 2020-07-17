2020-07-17T12:51:52+03:00
Общество

Брянская прокуратура проверит нефтяное пятно на Десне

Виновных привлекут к ответственности
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянская прокуратура отреагировала на сообщение о загрязнении реки Десны нефтепродуктами.

Напомним, в социальных сетях ранее распространили информацию о появлении на поверхности воды в реке около Октябрьского моста в Володарском районе нефтяного пятна.

Брянская природоохранная прокуратура проводит проверку данного факта. Надзорное ведомство установит причастных к загрязнению и привлечет их к ответственности в рамках закона, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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