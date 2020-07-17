В Брянской области появится новый химический завод
В Клинцовском районе Брянской области в первом квартале 2021 года появится новый химический завод. На предприятии будут выпускать биоэтанол и этилацетат. Такую возможность обсудил губернатор Александр Богомаз с компанией-инвестором.
Биоэтанол – экологичное топливо растительного происхождения. Растворитель этилацетат используют при производстве лакокрасочных материалов и лекарств, в печатной и пищевой промышленности.
На клинцовском заводе мощностью 20 тысяч тонн в год будет создано 150 новых рабочих мест, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU