2020-07-17T12:28:50+03:00
Общество

В Брянской области появится новый химический завод

Здесь будут выпускать биоэтанол и этилацетат
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Клинцовском районе Брянской области в первом квартале 2021 года появится новый химический завод.В Клинцовском районе Брянской области в первом квартале 2021 года появится новый химический завод.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Клинцовском районе Брянской области в первом квартале 2021 года появится новый химический завод. На предприятии будут выпускать биоэтанол и этилацетат. Такую возможность обсудил губернатор Александр Богомаз с компанией-инвестором.

Биоэтанол – экологичное топливо растительного происхождения. Растворитель этилацетат используют при производстве лакокрасочных материалов и лекарств, в печатной и пищевой промышленности.

На клинцовском заводе мощностью 20 тысяч тонн в год будет создано 150 новых рабочих мест, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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