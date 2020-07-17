17 Июль 2020 2020-07-17T11:19:39+03:00

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В Брянской области коронавирусом за сутки заболел 31 человек, выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не зафиксировано.

В целом с начала пандемии тест на коронавирус показал положительный результат у 6978 человек. С болезнью справились 5314 жителей региона.

От осложнений, связанных с новой инфекцией, скончались 35 инфицированных, рассказали в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU