В Брянской области коронавирусом за сутки заболел 31 человек
Выздоровели 45 пациентов
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В Брянской области коронавирусом за сутки заболел 31 человек, выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не зафиксировано.
В целом с начала пандемии тест на коронавирус показал положительный результат у 6978 человек. С болезнью справились 5314 жителей региона.
От осложнений, связанных с новой инфекцией, скончались 35 инфицированных, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU