2020-07-17T11:13:44+03:00
Общество

Житель Брянска долгое время запугивал соседей

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Житель Брянска долгое время запугивал соседей.Житель Брянска долгое время запугивал соседей.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске задержали местного жителя за асоциальное поведение. 64-летний мужчина длительное время не давал спокойно жить своим соседям.

В июле неадекватный гражданин, будучи пьяным, угрожал ножом одной из жительниц дома по улице Щербакова. Также в июле он нанес ножевое ранение в шею другой своей соседке. Делом дебошира занялись в следственном комитете.

Буйного соседа задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области коронавирусом за сутки заболел 31 человек
Житель Брянска долгое время запугивал соседей
Полотна из брянского музея отправили на реставрацию
Расследование уголовного дела об истощенной девочке в Брянске завершится в июле
В Брянске заметили нефтяное пятно на Десне
Жителя Брянска обвиняют в покушении на убийство соседки
В брянской прокуратуре не подтвердили уход заместителя прокурора Доржиева
В Брянске из-за подъема реки пришлось скорректировать план ремонта бежицкого пляжа
В Брянске отменили летный праздник в честь Павла Камозина
В Брянске потребовали быстрее ремонтировать дороги в Бежице
В Брянском зоопарке пополнение
Житель Брянской области проведет полгода в колонии за вождение в пьяном виде
В Брянске отметили 103-летие Павла Камозина
Детский взгляд на серьезные проблемы