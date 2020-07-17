17 Июль 2020 2020-07-17T11:13:44+03:00

Житель Брянска долгое время запугивал соседей. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство

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В Брянске задержали местного жителя за асоциальное поведение. 64-летний мужчина длительное время не давал спокойно жить своим соседям.

В июле неадекватный гражданин, будучи пьяным, угрожал ножом одной из жительниц дома по улице Щербакова. Также в июле он нанес ножевое ранение в шею другой своей соседке. Делом дебошира занялись в следственном комитете.

Буйного соседа задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU