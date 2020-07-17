2020-07-17T09:13:00+03:00
Общество

Полотна из брянского музея отправили на реставрацию

Будут восстановлены восемь графических работ
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: департамент культуры Брянской области.Фото: департамент культуры Брянской области.
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15 июля картины из коллекции брянского художественного музея направили во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Игоря Грабаря.

Восемь полотен отечественной графики 20-х - 70-х годов XX века будут бесплатно отреставрированы специалистами мастерской графики, редкой книги и документов на бумаге. Такая договоренность была достигнута в начале 2020 года.

Специалисты брянского художественного музея подготовили к отправке в Москву как сами графические работы, так и всю необходимую документацию. Планируется, что реставрация продлится до конца 2020 года.

Также сейчас сотрудники брянского художественного музея ведут переговоры о восстановлении коллекции художественного стекла из музейного фонда с мастерской реставрации керамики и стекла центра Грабаря, рассказали в департаменте культуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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