Расследование уголовного дела об истощенной девочке в Брянске завершится в июле

16 Июль 2020 2020-07-16T23:36:20+03:00

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Расследование уголовного дела об истощенной семилетней малышке завершится в конце июля. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина на своей странице в социальных сетях. Суд даст правовую оценку действиям приемной матери и руководителя группы опеки и попечительства, которая несет ответственность за детей в приемных семьях.

Девочка сейчас проходит курс реабилитации. С ребенком индивидуально занимаются логопед и психолог. Девочка посещает сенсорную комнату, ей назначили гидромассаж, акватерапия, занятия на аппарате Гросса и другие процедуры. Девочке подобрали ортопедическую обувь.

На ближайшее время запланировали консультации с генетиком, ортодонтом, окулистом и эндокринологом.

Напомним, истощенного ребенка нашли в частном доме в Брянске в конце мая. Семилетняя девочка не разговаривала и не умела обслуживать себя. Она была седьмым ребенком в семье. Остальные шестеро детей - родные, двое - уже совершеннолетние. Следователи выясняют, как и почему ребенок оказался в этой семье.

Кстати, под следствием находится только приемная мать девочки. Отцу, который иногда злоупотреблял алкоголем, судя по всему, удасться избежать уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU