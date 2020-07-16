В Брянске заметили нефтяное пятно на Десне

16 Июль 2020 2020-07-16T23:24:37+03:00

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В Брянске заметили нефтяное пятно на реке. Фотографии и видео опубликовали в социальных сетях. Записи были сделаны в районе Октябрьского моста в Володарским районе. Совсем близко от места съемок пляж у железнодорожного вокзала.

Горожане гадают, отчего вода покрылась бензиновой пленкой. Возможно, топливо вытекло из бака моторной лодки. В комментариях высказывают предположение, что в этом виноват земснаряд, который расположен неподалеку. Винят во всем и нефтебазу.

Жители города хотели услышать ответы специалистов о причинах ЧП. А также узнать, насколько разлившееся топливо опасно для окружающей среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU