В Брянске заметили нефтяное пятно на Десне
В Брянске заметили нефтяное пятно на реке. Фотографии и видео опубликовали в социальных сетях. Записи были сделаны в районе Октябрьского моста в Володарским районе. Совсем близко от места съемок пляж у железнодорожного вокзала.
Горожане гадают, отчего вода покрылась бензиновой пленкой. Возможно, топливо вытекло из бака моторной лодки. В комментариях высказывают предположение, что в этом виноват земснаряд, который расположен неподалеку. Винят во всем и нефтебазу.
Жители города хотели услышать ответы специалистов о причинах ЧП. А также узнать, насколько разлившееся топливо опасно для окружающей среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU