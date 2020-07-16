16 Июль 2020 2020-07-16T22:54:09+03:00

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64-летнего жителя Брянска обвиняют в покушении на убийство соседки. Следователи сначала завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Сейчас пенсионеру предъявили обвинение. Он находится под стражей.

Вечером 7 июля пьяный обвиняемый был возле домов на улице Щербакова в Брянске. Он поссорился со своей соседкой, достал из кармана нож и замахнулся на женщину. Она восприняла угрозу убийством всерьез.

Оказалось, что мужчина на протяжении долгого времени не дает спокойно жить своим соседям. Из-за его неадекватного поведения они боятся выйти на улицу. В июле во дворе многоэтажки он ударил местную жительницу ножом в шею.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты следы и орудие преступления, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В настоящее время допрашиваются свидетели происшествия, подозреваемый задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU