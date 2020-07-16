2020-07-16T19:07:46+03:00
Общество

В брянской прокуратуре не подтвердили уход заместителя прокурора Доржиева

Решение будет принимать генеральный прокурор России
Марина АНТОНОВА
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В пресс-службе прокуратуры Брянской области не подтвердили уход с должности заместителя прокурора области Шойсорона Доржиева. Решение будет принимать генеральный прокурор России.

Брянские СМИ сделали вывод, что заместитель прокурора Брянской области покинет свой пост из-за ротации кадров. Как правило, это происходит через 10 лет после работы в одном регионе. Шойсорон Доржиев был назначен на должность в июле 2010 года.

Но ротация кадров происходит не всегда.

Напомним, в июне президент продлил еще на пять лет полномочия прокурора Брянской области Александра Войтовича. Он работает в нашем регионе с 2015 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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