В Брянске из-за подъема реки пришлось скорректировать план ремонта бежицкого пляжа
Строители начали работы с лестницы со стороны горбольницы
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В Брянске из-за подъема воды в Десне пришлось скорректировать план ремонта Центрального пляжа в Бежице. Строители начали работы с лестницы со стороны горбольницы №1. Уже демонтировали старые ступени, сообщает "Брянская губерния".
На стройплощадку подвозят материалы и планируют территорию. Благоустроить предстоит всего 55 тысяч квадратных метров.
Несмотря на сложности, подрядчик обещает завершить ремонт к середине августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU