В Брянске потребовали быстрее ремонтировать дороги в Бежице

В Брянске потребовали ускорить ремонт на дорогах в Бежице. Объекты, на которых ведут работы, проинспектировали городские власти.

Замечания возникли к одному их подрядчиков на улице 22-го Съезда КПСС. ООО «Водоканал Дубровский» строит тротуары. И делает это довольно медленно. В целом, ремонт на улице вышел на финишную прямую.

На улице Вокзальной сфрезеровали старый асфальт, установили бордюр, строят тротуары.

- Видно, что работы ведутся, но темп их недостаточный, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - Следует перераспределить человеческие ресурсы, погода этому благоприятствует.

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