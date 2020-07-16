В Брянском зоопарке пополнение

16 Июль 2020 2020-07-16T17:38:07+03:00

На свет появились новорожденные шиншиллы и хорьки

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В брянском зоопарке сразу две звериные мамы принесли потомство. Детишки появились у шиншиллы и хорьчихи. Об этом сообщили в группе в социальной сети.

Сотрудники зоопарка пишут, что у обеих мам это первые роды. Сейчас новорожденные и молодые мамы чувствуют себя хорошо.

Работники зоопарка выложили видеозапись со звериными семейками.

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ИСТОЧНИК KP.RU