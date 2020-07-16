2020-07-16T16:15:26+03:00
Общество

Житель Брянской области проведет полгода в колонии за вождение в пьяном виде

Также его лишили водительских прав на два с половиной года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Сеща Брянской области 26-летнего местного жителя признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже был осужден за такую же провинность. Тогда ему назначили обязательные работы.

19 марта 2020 года сотрудники полиции вновь задержали сещинца пьяным за рулем. На этот раз суд назначил виновному 6 месяцев и 7 дней лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили прав управления автомобилем, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске из-за подъема реки пришлось скорректировать план ремонта бежицкого пляжа
В Брянске отменили летный праздник в честь Павла Камозина
В Брянске потребовали быстрее ремонтировать дороги в Бежице
В Брянском зоопарке пополнение
Житель Брянской области проведет полгода в колонии за вождение в пьяном виде
В Брянске отметили 103-летие Павла Камозина
Детский взгляд на серьезные проблемы
В Брянске изменят проект планировки старого аэропорта
В Брянской области сотрудница вынесла с работы деньги и товары на 80 тысяч рублей
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
В Брянской области работодателя оштрафовали за задержку зарплаты
В Брянске задержали сибиряка за сбыт наркотиков
Борис Пайкин настаивает на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам
В Брянске учеников в школы будут пускать по картам
В Брянской области уменьшился коэффициент распространения коронавиурса
ВТБ и Московская биржа разработали онлайн-курс по биржевой торговле для начинающих инвесторов
Пожилого жителя Жуковского района осудили за "пьяное" ДТП
В ДТП в Брасовском районе пострадали три человека
ВТБ финансирует одного из крупнейших производителей картофельных хлопьев
В Брянске сняли на видео снос цехов завода "Литий"
Брянские осужденные могут общаться по видеосвязи
В Брянске столкнулись три автомобиля
Брянскому подростку деревом придавило руку
В Брянске почтили память Федора Тютчева
Брянская полиция проверит бежицких пешеходов
В брянском аэропорту встретили самолет из Мюнхена
В Брянске уголовное дело на экс-чиновницу Левину передали в суд