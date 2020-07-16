Житель Брянской области проведет полгода в колонии за вождение в пьяном виде

16 Июль 2020 2020-07-16T16:15:26+03:00

Также его лишили водительских прав на два с половиной года

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В поселке Сеща Брянской области 26-летнего местного жителя признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже был осужден за такую же провинность. Тогда ему назначили обязательные работы.

19 марта 2020 года сотрудники полиции вновь задержали сещинца пьяным за рулем. На этот раз суд назначил виновному 6 месяцев и 7 дней лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два с половиной года лишили прав управления автомобилем, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU