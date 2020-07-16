В Брянске отметили 103-летие Павла Камозина

16 Июль 2020 2020-07-16T15:52:17+03:00

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В Бежицком районе Брянска у памятника Павлу Камозину прошел торжественный митинг, посвященный 103-й годовщине легендарного летчика.

В церемонии возложения цветов к обелиску приняли участие руководители области и города, родственники Павла Камозина, жители города.

Гостями праздника стали Герои Советского Союза, почетные граждане города Брянска Виктор Афанасьев и Иван Кашин. Память дважды героя Советского Союза Павла Камозина почтили минутой молчания, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Павел Михайлович Камозин – легендарный летчик Великой Отечественной войны. На его счету 90 воздушных боев, 35 лично сбитых немецких самолетов и 13 – в составе группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU