В Брянске отметили 103-летие Павла Камозина
В Бежицком районе Брянска у памятника Павлу Камозину прошел торжественный митинг, посвященный 103-й годовщине легендарного летчика.
В церемонии возложения цветов к обелиску приняли участие руководители области и города, родственники Павла Камозина, жители города.
Гостями праздника стали Герои Советского Союза, почетные граждане города Брянска Виктор Афанасьев и Иван Кашин. Память дважды героя Советского Союза Павла Камозина почтили минутой молчания, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Павел Михайлович Камозин – легендарный летчик Великой Отечественной войны. На его счету 90 воздушных боев, 35 лично сбитых немецких самолетов и 13 – в составе группы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU