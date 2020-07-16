В Брянске изменят проект планировки старого аэропорта

16 Июль 2020 2020-07-16T15:20:09+03:00

Это необходимо, чтобы достроить торговый центр "МегаГринн"

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В Брянске изменят проект планировки территории старого аэропорта. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры города. Участники комиссии единогласно высказались за внесение изменений, сообщают в пресс-службе горсовета.

Это необходимо, чтобы достроить огромный торговый центр "МегаГринн" на территории аэропорта. Все формальности от городских властей потребовал устранить губернатор. В начале июля подписали соглашение о крупном инвестиционном проекте.

По мнению властей, торговый центр - это то, что необходимо городу и большому микрорайону, который продолжает активно застраиваться. В ТРЦ будут бассейны, СПА-центр, кинотеатр и парк развлечений. Торговый центр даст работу двум тысячам горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU