В Брянской области сотрудница вынесла с работы деньги и товары на 80 тысяч рублей
Женщину будут судить за присвоение чужого имущества
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В Погарском районе сотрудница предприятия за год унесла с работы денег и имущества на 80 тысяч рублей. Недостачу части выручки и нереализованного товара заметили в ходе ревизии.
Выяснилось, что одна из сотрудниц организации регулярно брала небольшие суммы денег и понравившиеся ей вещи.
В отношении 34-летней женщины возбудили уголовное дело за присвоение и растрату. Ей может грозить до шести лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU