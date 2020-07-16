2020-07-16T15:02:09+03:00
Общество

В Брянской области сотрудница вынесла с работы деньги и товары на 80 тысяч рублей

Женщину будут судить за присвоение чужого имущества
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Погарском районе сотрудница предприятия за год унесла с работы денег и имущества на 80 тысяч рублей. Недостачу части выручки и нереализованного товара заметили в ходе ревизии.

Выяснилось, что одна из сотрудниц организации регулярно брала небольшие суммы денег и понравившиеся ей вещи.

В отношении 34-летней женщины возбудили уголовное дело за присвоение и растрату. Ей может грозить до шести лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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