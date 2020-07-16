2020-07-16T14:45:57+03:00
Общество

Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей

Андрей БЕЛОВ
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Фото: "ВТБ".Фото: "ВТБ".
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По итогам трех месяцев с момента начала пилота нового сервиса ВТБ по дистанционной выдаче ипотечных кредитов клиенты провели уже 483 сделки более чем на 2,3 млрд рублей. Средняя сумма одного такого ипотечного кредита по стране составила около 4,8 млн рублей.

Самым активным регионом по числу сделок стала Москва и область. В настоящее время покупка квартиры с цифровой выдачей ипотеки пилотируется при приобретении недвижимости в жилых комплексах Группы компаний ПИК. Проект реализуется во всех регионах совместного присутствия банка и ГК ПИК для объектов в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новороссийске, Ярославле, Калуге, Обнинске, Ростове-на-Дону.

Новый процесс получения ипотеки полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на кредит оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно – заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ – с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром.

«Пандемия в разы ускорила переход ВТБ на цифровые сервисы. В апреле мы предложили рынку абсолютно новый, полностью дистанционный способ выдачи ипотечного кредита, которого не было даже в мировой практике. За три месяца его тестирования прошло уже более 480 сделок. Это доказывает, что клиентам интересно использовать цифровые новинки банка даже для таких традиционно офисных продуктов, как ипотека. Мы планируем расширить цифровую модель выдачи кредита и в ближайшее время реализовать ее также и с другими застройщиками», – прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ.

Первую в России онлайн-выдачу ипотечного кредита ВТБ провел в апреле этого года. Расчеты по сделкам проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ), а также через аккредитивную форму расчетов.

Лицензия № 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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