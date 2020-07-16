В Брянской области работодателя оштрафовали за задержку зарплаты

16 Июль 2020 2020-07-16T14:42:01+03:00

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В Клинцах Брянской области оштрафовали бывшего руководителя муниципального предприятия.

Суд установил, что 47-летний экс-директор ЖКХ Клинцовского района не перечислил сотрудникам заработную плату на общую сумму 89 тысяч рублей. При этом работодатель имел возможность погасить задолженность.

Судья признал обвиняемого виновным по уголовному делу и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU