В Брянской области работодателя оштрафовали за задержку зарплаты
В Клинцах Брянской области оштрафовали бывшего руководителя муниципального предприятия.
Суд установил, что 47-летний экс-директор ЖКХ Клинцовского района не перечислил сотрудникам заработную плату на общую сумму 89 тысяч рублей. При этом работодатель имел возможность погасить задолженность.
Судья признал обвиняемого виновным по уголовному делу и назначил ему штраф в 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU