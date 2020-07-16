В Брянске задержали сибиряка за сбыт наркотиков

16 Июль 2020 2020-07-16T14:29:54+03:00

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В Брянске задержали уроженца Новосибирска, который занимался сбытом наркотиков. В январе 2020 года молодой человек, не имеющий постоянного места жительства в России, в составе организованной преступной группы распространял запрещенные препараты в Москве.

В феврале он перебрался в Брянск, где поселился на съемной квартире. 23-летнего сибиряка задержали при попытке «закладки» синтетических наркотиков. У него было изъято 40 граммов вещества.

За незаконный сбыт запрещенных препаратов Фокинский районный суд приговорил виновного к 9 с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU