2020-07-16T14:29:54+03:00
Общество

В Брянске задержали сибиряка за сбыт наркотиков

Виновного приговорили к 9 с половиной годам колонии строго режима
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске задержали уроженца Новосибирска, который занимался сбытом наркотиков. В январе 2020 года молодой человек, не имеющий постоянного места жительства в России, в составе организованной преступной группы распространял запрещенные препараты в Москве.

В феврале он перебрался в Брянск, где поселился на съемной квартире. 23-летнего сибиряка задержали при попытке «закладки» синтетических наркотиков. У него было изъято 40 граммов вещества.

За незаконный сбыт запрещенных препаратов Фокинский районный суд приговорил виновного к 9 с половиной годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске из-за подъема реки пришлось скорректировать план ремонта бежицкого пляжа
В Брянске отменили летный праздник в честь Павла Камозина
В Брянске потребовали быстрее ремонтировать дороги в Бежице
В Брянском зоопарке пополнение
Житель Брянской области проведет полгода в колонии за вождение в пьяном виде
В Брянске отметили 103-летие Павла Камозина
Детский взгляд на серьезные проблемы
В Брянске изменят проект планировки старого аэропорта
В Брянской области сотрудница вынесла с работы деньги и товары на 80 тысяч рублей
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
В Брянской области работодателя оштрафовали за задержку зарплаты
В Брянске задержали сибиряка за сбыт наркотиков
Борис Пайкин настаивает на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам
В Брянске учеников в школы будут пускать по картам
В Брянской области уменьшился коэффициент распространения коронавиурса
ВТБ и Московская биржа разработали онлайн-курс по биржевой торговле для начинающих инвесторов
Пожилого жителя Жуковского района осудили за "пьяное" ДТП
В ДТП в Брасовском районе пострадали три человека
ВТБ финансирует одного из крупнейших производителей картофельных хлопьев
В Брянске сняли на видео снос цехов завода "Литий"
Брянские осужденные могут общаться по видеосвязи
В Брянске столкнулись три автомобиля
Брянскому подростку деревом придавило руку
В Брянске почтили память Федора Тютчева
Брянская полиция проверит бежицких пешеходов
В брянском аэропорту встретили самолет из Мюнхена
В Брянске уголовное дело на экс-чиновницу Левину передали в суд