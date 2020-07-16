В Брянске учеников в школы будут пускать по картам

16 Июль 2020 2020-07-16T13:48:41+03:00

В Брянске учеников в школы в скором времени будут пускать по картам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске учеников в школы в скором времени будут пускать по картам. Об этом говорили на заседании комитета по образованию Брянского горсовета. На установку и обслуживание необходимого оборудования нужно 6,3 миллиона рублей. Его установят в образователных организациях I и II категории.

В тестовом режиме проект "Школьная карта" проходит в гимназии №7.

- Новое оборудование позволяет осуществлять контроль входа и выхода учеников на территорию школы, - говорят в пресс-службе горсовета. - А также оплачивать и отслеживать движение денежных средств, направленных на школьное питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU