В Брянской области уменьшился коэффициент распространения коронавиурса

16 Июль 2020 2020-07-16T12:30:11+03:00

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В Брянской области, по данным на 16 июля, немного уменьшился коэффициент распространения коронавируса. Но все же показатель по-прежнему больше единицы. В четверг он составил 1,06.

В регионе за сутки подтвердили 41 новый случай заболевания. 59 человек выздоровели за то же время.

За 24 часа выполнили больше тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

В Брянской области продолжают закрывать коронавирусные госпитали. В разгар эпидемии их перепрофилировали из обычный больниц. К нормальному режиму работы с 20 июля вернется Брянская областная больница. "Красные зоны" располагались в сосудистом центре и хирургическом корпусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU