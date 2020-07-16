Пожилого жителя Жуковского района осудили за "пьяное" ДТП

16 Июль 2020 2020-07-16T11:08:54+03:00

Мужчину отправили на 3,5 года в колонию-поселение

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70-летнего жителя села Речица Жуковского района отправили на 3,5 года в колонию за ДТП.

Смертельная авария случилась 4 октября прошлого года. Водитель сел пьяным за руль. Он перевозил 38-летнего пассажира. Автомобилист заговорился с пассажиром, отвлекся от дороги, и машина съехала сначала на обочину, а потом в кювет. После автомобиль перевернулся. Пассажир погиб.

Суд также на 2 года лишил виновника аварии водительских прав, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU