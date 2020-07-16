В ДТП в Брасовском районе пострадали три человека

16 Июль 2020 2020-07-16T10:52:11+03:00

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В ДТП в Брасовском районе пострадали два водителя и одна пассажирка. Автоавария случилась около половины первого ночи в среду, 15 июля, на 423-м километре трассы "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

28-летний водитель "Лады Приора" ехал со стороны Севска в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущую машину. Но не справился с управлением. Легковушка столкнулась с иномаркой "Тойота Сиенна". За рулем был 34-летний автомобилист.

От удара "Ладу" отбросило на "Форд Транзит", 55-летний водитель которого ехал позади.

У водителя "Лады" диагностировали травму головы, сотрясение мозга, переломы ключицы и носа, ушиб груди, раны. У водителя "Тойоты" - травмы головы и живота, переломы, рваная рана ноги. Травмы также получила 58-летняя пассажирка "Тойоты". У женщины - травма головы, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и раны на лице.

Всех пострадавших госпитализировали. Полицейские выяснят, были ли водители трезвыми. У 28-летнего и 34-летнего мужчин взяли кровь на анализ.

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ИСТОЧНИК KP.RU