В Брянске сняли на видео снос цехов завода "Литий"

16 Июль 2020 2020-07-16T10:23:06+03:00

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В Брянске сняли на видео снос цехов бывшего завода "Литий" в Фокинском районе. Запись опубликовали в социальных сетях. На ней видно, что на территории предприятия работают экскаваторы.

Горожанам пока не рассказывают, что построят в этом месте. Брянцы предполагают, что здесь будет жилой микрорайон.

Кстати, перед административным зданием "Лития" ремонтируют сквер, который носит одноименное название. Здесь построят каскадный фонтан.

Обанкротившийся завод вместе с территорией, зданиями и оборудованием выставили на торги в 2017 году. Новый владелец открыл в главном здании офисный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU