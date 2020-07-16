Брянские осужденные могут общаться по видеосвязи

16 Июль 2020 2020-07-16T09:46:10+03:00

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В Брянске в следственном изоляторе №1 появилась видеосвязь. Теперь заключенные могут не только услышать, но и увидеть своих родственников. В учреждении установили необходимую для этого аппаратуру. На сеанс видеосвязи отводится 15 минут.

Новшеством уже воспользовались практически все осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. Видеозвонок – это дополнительная возможность для общения с родными. Он не станет заменой очного свидания с близкими, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU