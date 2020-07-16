В Брянске столкнулись три автомобиля
В результате аварии одна машина перевернулась
Фото: Группа «Типичный Брянск» в vk.com.
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Вечером 15 июля в Фокинском районе Брянска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
На пересечении улиц Гомельская и Красных партизан столкнулись три автомобиля. От удара перевернулась машина такси.
Фотографии происшествия появились в социальных сетях. В комментариях очевидцы пишут, что в одной из машин находился ребенок.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU