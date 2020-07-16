В Брянске столкнулись три автомобиля

16 Июль 2020 2020-07-16T08:48:22+03:00

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Вечером 15 июля в Фокинском районе Брянска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

На пересечении улиц Гомельская и Красных партизан столкнулись три автомобиля. От удара перевернулась машина такси.

Фотографии происшествия появились в социальных сетях. В комментариях очевидцы пишут, что в одной из машин находился ребенок.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU