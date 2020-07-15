2020-07-15T21:19:23+03:00
Общество

Брянскому подростку деревом придавило руку

Юноше помогли сотрудники пожарно-спасательной части
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Спасатели оперативно освободили пострадавшего.Спасатели оперативно освободили пострадавшего.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Стародубе Брянской области 15-летнему подростку придавило руку ветвями упавшего дерева. Инцидент произошел 15 июля на территории частного дома при проведении хозяйственных работ.

На место происшествия вызвали сотрудников пожарно-спасательной части № 44 по охране города Стародуба. Спасатели оперативно освободили пострадавшего. При медицинском осмотре врачи перелома руки не обнаружили, рассказали в Главном управлении МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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