В Брянске почтили память Федора Тютчева

15 Июль 2020 2020-07-15T21:02:18+03:00

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В Брянске 15 июля сотрудники областной библиотеки возложили цветы в сквере имени Федора Тютчева к памятнику знаменитому земляку. Об этом они сообщили на своей странице в социальных сетях.

Акцию традиционно приурочили к годовщине кончины известного уроженца Брянщины. Федор Иванович Тютчев умер 147 лет назад, в июле 1873 года в Царском Селе. Прах литератора покоится на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

С 1994 года Брянская областная библиотека носит имя Федора Тютчева. Коллектив учреждения много усилий и времени уделяет изучению творческого наследия великого русского поэта и дипломата.

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ИСТОЧНИК KP.RU