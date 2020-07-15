Житель Брянской области получит 370 тысяч рублей за умершего родственника

15 Июль 2020 2020-07-15T15:47:39+03:00

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В Брянской области 15 июля произведут наибольшую в 2020 году выплату за умершего родственника. Из средств пенсионных накоплений наследник получит 371,5 тысяч рублей. Это все средства, которые не были выплачены человеку при жизни.

Такую значительную сумму пенсионный фонд направляет правопреемнику не в первый раз. Год назад житель региона получил 442 тысячи рублей за умершего родственника, а два года назад – 400 тысяч рублей.

Брянское отделение пенсионного фонда перечисляет пенсионные накопления наследникам в течение 12 с половиной лет. В целом уже выплатили 274,4 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе отделения пенсионного фонда РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU