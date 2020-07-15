2020-07-15T15:47:39+03:00
Общество

Житель Брянской области получит 370 тысяч рублей за умершего родственника

Средства выплатят из пенсионных накоплений
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области 15 июля произведут наибольшую в 2020 году выплату за умершего родственника. Из средств пенсионных накоплений наследник получит 371,5 тысяч рублей. Это все средства, которые не были выплачены человеку при жизни.

Такую значительную сумму пенсионный фонд направляет правопреемнику не в первый раз. Год назад житель региона получил 442 тысячи рублей за умершего родственника, а два года назад – 400 тысяч рублей.

Брянское отделение пенсионного фонда перечисляет пенсионные накопления наследникам в течение 12 с половиной лет. В целом уже выплатили 274,4 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе отделения пенсионного фонда РФ по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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