2020-07-15T16:52:34+03:00
Происшествия

В Брянской области из-за непогоды отключился свет в нескольких районах

Энергетики устраняют последствия ливня
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянской области из-за непогоды отключалось энергоснабжение в нескольких районах. Больше всего пострадали Унечский, Почепский, Жуковский, Стародубский и Погарский.

Накануне энергетики перешли на режим повышенной готовности. Сильный дождь с порывами ветра обещали в регионе с одиннадцати часов утра во вторник, 14 июля.

Устранять последствия ливня отправились 42 бригады. В них входит 210 сотрудников, сообщают в пресс-службе "Брянскэнерго".

В Брянске во вторник трижды отключался свет в двух районах города: Володарском и Фокинском.

- Все случаи связаны с увеличением нагрузки на подстанцию, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Физическое повреждение проводов исключено. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение. Фактов отключения газо- и водоснабжения не зафиксировано.

По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится в области и в среду, 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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