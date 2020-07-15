В Брянской области из-за непогоды отключился свет в нескольких районах
В Брянской области из-за непогоды отключалось энергоснабжение в нескольких районах. Больше всего пострадали Унечский, Почепский, Жуковский, Стародубский и Погарский.
Накануне энергетики перешли на режим повышенной готовности. Сильный дождь с порывами ветра обещали в регионе с одиннадцати часов утра во вторник, 14 июля.
Устранять последствия ливня отправились 42 бригады. В них входит 210 сотрудников, сообщают в пресс-службе "Брянскэнерго".
В Брянске во вторник трижды отключался свет в двух районах города: Володарском и Фокинском.
- Все случаи связаны с увеличением нагрузки на подстанцию, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Физическое повреждение проводов исключено. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение. Фактов отключения газо- и водоснабжения не зафиксировано.
По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится в области и в среду, 15 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU