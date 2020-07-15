2020-07-15T14:08:18+03:00
Общество

В Брянской области осудили за хранение наркотиков

Инцидент произошел в поселке Красная Гора
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области Красногорский районный суд признал виновным в хранении наркотиков ранее судимого местного жителя 1991 года рождения.

В октябре 2019 года мужчина приобрел без цели сбыта 250 граммов марихуаны. Наркотики он хранил у себя дома. В апреле 2020 года запрещенное вещество было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам и 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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