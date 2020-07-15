Директора дятьковской фирмы осудили за незаконное получение кредита
Директора дятьковской фирмы осудили за незаконное получение кредита на пять миллионов рублей. Выяснилось, что на момент открытия кредита, фирма была банкротом.
Преступление, совершенное в 2016 году, выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. Они выяснили, что женщина, являясь руководителем коммерческой организации, в сентябре 2016 года оформила кредит в одном из банков. Средства предназначались на текущую деятельность предприятия.
В банк директор предоставила недостоверные сведения о хозяйственной деятельности и финансовом положении предприятия. В банке по этим документам решили, что с помощью кредита фирма сможет выйти их кризиса, и выдали деньги. Но в это время предприятие являлось банкротом.
Женщине назначили полтора года условно с испытательным сроком два года. Приговор вынесли в Брянском областном суде. Он пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU