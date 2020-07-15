2020-07-15T12:47:58+03:00
Происшествия

Директора дятьковской фирмы осудили за незаконное получение кредита

На момент открытия кредита фирма была банктором
Марина АНТОНОВА
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Директора дятьковской фирмы осудили за незаконное получение кредита на пять миллионов рублей. Выяснилось, что на момент открытия кредита, фирма была банкротом.

Преступление, совершенное в 2016 году, выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. Они выяснили, что женщина, являясь руководителем коммерческой организации, в сентябре 2016 года оформила кредит в одном из банков. Средства предназначались на текущую деятельность предприятия.

В банк директор предоставила недостоверные сведения о хозяйственной деятельности и финансовом положении предприятия. В банке по этим документам решили, что с помощью кредита фирма сможет выйти их кризиса, и выдали деньги. Но в это время предприятие являлось банкротом.

Женщине назначили полтора года условно с испытательным сроком два года. Приговор вынесли в Брянском областном суде. Он пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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