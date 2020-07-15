15 Июль 2020 2020-07-15T12:38:49+03:00

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В Брянске появится новый автобусный маршрут №11. Он будет ходить от микрорайона Вокзальный в Бежицком районе по улице Красноармейской до бульвара Щорса. Получается, новый автобус свяжет сразу три района города.

Так как его маршрут частично заменяет троллейбус №6, "шестерку" пустят через проспект Ленина. Новая конечная у него будет "Юрфак БГУ".

Жители окраин Володарского района давно просили пустить муниципальный транспорт от бульвара Щорса в центр города: на площадь Ленина, на Курган Бессмертия. Их просьбу наконец-таки выполнили. Но каким-то странным образом. Володарский район и центр Брянска свяжут троллейбусы, которые ходят не часто и не быстро.

Троллейбусный парк почти полностью изношен. А новых машин, по крайней мере в этом году, город не получит. Брянск не смог войти в федеральную программу.

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ИСТОЧНИК KP.RU