2020-07-15T12:25:17+03:00
Происшествия

Жителя Сельцо задержали по подозрению в убийстве собственной дочери

Мужчина ударил потерпевшую ножом в грудь
Марина АНТОНОВА
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Жителя брянского города Сельцо подозревают в убийстве собственной дочери. Трагедия случилась 13 июля. Около пяти часов утра обвиняемый был в своем доме. По версии следствия, он поссорился с дочерью и ударил ее ножом в грудь.

Потерпевшую отвезли в больницу. Но медикам не удалось спасти ее жизнь. В тот же день женщина скончалась, не приходя в сознание.

Подозреваемого в убийстве отца задержали.

- Следователь осмотрел место происшествия, изъял следы и орудие преступления, назначил судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Задержанному предъявили обвинение в убийстве. Орган предварительного следствия ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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