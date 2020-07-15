Жителя Сельцо задержали по подозрению в убийстве собственной дочери
Жителя брянского города Сельцо подозревают в убийстве собственной дочери. Трагедия случилась 13 июля. Около пяти часов утра обвиняемый был в своем доме. По версии следствия, он поссорился с дочерью и ударил ее ножом в грудь.
Потерпевшую отвезли в больницу. Но медикам не удалось спасти ее жизнь. В тот же день женщина скончалась, не приходя в сознание.
Подозреваемого в убийстве отца задержали.
- Следователь осмотрел место происшествия, изъял следы и орудие преступления, назначил судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Задержанному предъявили обвинение в убийстве. Орган предварительного следствия ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU