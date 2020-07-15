В Брянской области выявили 44 новых случая коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T10:46:54+03:00

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В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 44 человека. Количество выздоровевших вновь превысило число новых случаев - 53 пациента справились с болезнью. За 24 часа провели больше тысячи тестов на заболевание.

Общее число подтвержденных диагнозов в регионе - 6906. Из всех заболевших 5210 уже справились с болезнью.

Коэффициент распространения инфекции составляет на 15 июля 1,117. Это чуть меньше, чем день назад. Третий день подряд коэффициент превышает единицу. Это означает, что каждый больной коронавирусом заражает одного человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU