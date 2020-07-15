2020-07-15T09:41:49+03:00
Общество

В Брянске троллейбус №6 будет ходить до Юрфака БГУ

А маршрут №11 поедет из Бежицы до бульвара Щорса
Марина АНТОНОВА
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В Брянске изменится схема движения некоторых троллейбусов. "Шестерка" теперь будет ходить не до улицы Горбатова, а до Юрфака БГУ. Маршрут будет пролегать через проспект Ленина.

Автобус №11 свяжет Бежицкий, Советский и Володарский районы. Он будет ходить от микрорайона Вокзальный по улице Красноармейской, дальше - до бульвара Щорса.

Также изменится маршрут автобуса №37. Его продлили до телецентра. Вторая конечная маршрута - Фосфоритный завод. Интервал между машинами сократили до 10 минут.

Эти вопросы обсудили на заседании Володарской районной территориальной группы. Основное внимание уделили транспортное обслуживанию жителей Большого Полпина и микрорайона "Речной".

Кстати, новых троллейбусов Брянск в этом году не получит. У города не получилось войти в федеральную программу. Чиновники планируют поучаствовать в ней в следующие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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