В Брянске сильный ветер повалил четыре дерева
В Брянске во вторник, 14 июля, сильный ветер повалил четыре дерева. ЧП случились в Советском районе. К счастью, никто не пострадал.
Упавшие деревья убирали городские спасатели и сотрудники дорожного управления.
Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах Брянской области отключили свет, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Отключение электроснабжения случилось из-за перехлеста проводов и падения на них веток деревьев.
Электроснабжение принялись восстанавливать энергетики.
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ИСТОЧНИК KP.RU