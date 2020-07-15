2020-07-15T08:35:22+03:00
Происшествия

В Брянске сильный ветер повалил четыре дерева

ЧП случились в Советском районе
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянске во вторник, 14 июля, сильный ветер повалил четыре дерева. ЧП случились в Советском районе. К счастью, никто не пострадал.

Упавшие деревья убирали городские спасатели и сотрудники дорожного управления.

Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах Брянской области отключили свет, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Отключение электроснабжения случилось из-за перехлеста проводов и падения на них веток деревьев.

Электроснабжение принялись восстанавливать энергетики.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянец провернул аферу с жилищным сертификатом на 1,2 миллиона рублей
В Брянске на стадионе "Спартак" укладывают искусственный газон
В Брянске после ливня затопило двор у школы №51
Брянские следователи выяснят, можно ли было спасти погибшую 12-летнюю девочку
В Брянске троллейбус №6 будет ходить до Юрфака БГУ
В Брянске сильный ветер повалил четыре дерева
Брянск в этом году останется без новых троллейбусов
В Брянске затопило дорогу у ремонтируемого сквера "Литий"
В Брянской области с 15 июля заработают бани и сауны
В Брянске потребовали отремонтировать ямы на путепроводе на проспекте Московском
В Брянске могут внедрить интеллектуальную транспортную систему
Житель Брянской области попытался украсть больше 400 килограммов металла
В Брянске задержали пьяного водителя
В Брянске ищут пропавшего 26-летнего Юрия Рябинкова
Равнение на село!
В Брянской области суд потребовал ограничить доступ в аварийное здание
В Брянской области прокуратура требует предоставить сироте жилье
В Брянской области выявили 36 эпизодов незаконного владения оружием
В Брянске отремонтировали дороги на 942 миллиона рублей
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
В Брянске будут судить за убийство
В Брянске росгвардейцы поймали двух магазинных воров
В ДТП в Клинцовском районе пострадали парень и девушка
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
В Брянске на Урицкого из-за сноса сгоревшего дома образовалась пробка
В Брянской области вновь вырос коэффициент распространения коронавируса