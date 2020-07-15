В Брянске сильный ветер повалил четыре дерева

15 Июль 2020 2020-07-15T08:35:22+03:00

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В Брянске во вторник, 14 июля, сильный ветер повалил четыре дерева. ЧП случились в Советском районе. К счастью, никто не пострадал.

Упавшие деревья убирали городские спасатели и сотрудники дорожного управления.

Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах Брянской области отключили свет, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Отключение электроснабжения случилось из-за перехлеста проводов и падения на них веток деревьев.

Электроснабжение принялись восстанавливать энергетики.

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ИСТОЧНИК KP.RU