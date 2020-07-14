2020-07-14T18:16:30+03:00
Общество

В Брянской области с 15 июля заработают бани и сауны

Такое решение принял оперативный штаб
Марина АНТОНОВА
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С 15 июля разрешено работать фитнес-центрам и другим спортивным учреждениям при загрузке наполовину.С 15 июля разрешено работать фитнес-центрам и другим спортивным учреждениям при загрузке наполовину.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области с 15 июля возобновляют работу сауны и бани. Такое решение принял оперативный штаб по распространению коронавируса в рамках второго этапа снятия ограничений. Также открываются салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии.

Все организации при очном приеме граждан обязаны соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора.

С 15 июля разрешено работать фитнес-центрам и другим спортивным учреждениям при загрузке наполовину. В них могут заниматься только брянцы от 18 до 65 лет.

Кстати, самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет отменили с 13 июля.

С 18 июля открываются пансионаты и санатории. Детские школьные лагеря начинают работать с 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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