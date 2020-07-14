2020-07-14T18:01:48+03:00
Общество

В Брянске потребовали отремонтировать ямы на путепроводе на проспекте Московском

Дорога находится на гарантии
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Фокинском районе Брянска потребовали отремонтировать ямы на путепроводе на проспекте Московском. Выборочную проверку дорог, которые находятся на гарантии, чиновники провели на прошлой неделе. На путепроводе на проспекте обнаружили 12 квадратных метров ям и выбоин.

Путепровод ремонтировала фирма ООО «СпектрБрянскСтрой». На ее долю пришлось больше всего брака и на других объектах: улица Красноармейская (16 кв. м) и улица Калинина (16 кв.м дефектов). Небольшой брак чиновники заметили на улицах Рылеева и Арсенальской. Но их ремонтировали другие подрядчики.

Что касается дорог, которые ремонтировали в 2015 и 2017 годах, дефекты нашли на кольцевой развязке на улице Флотской, на участке улицы Фокина, отремонтированной в 2017 году, на разворотном кольце на проспекте Станке Димитрова.

Напомним, с 2014 года все отремонтированные дороги в течение пяти лет находятся на гарантии у подрядчика. Устранять дефекты он обязан за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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