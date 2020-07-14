14 Июль 2020 2020-07-14T17:41:20+03:00

С помощью системы можно будет настраивать светофоры и регулировать графики общественного транспорта. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Брянске могут внедрить интеллектуальную транспортную систему. Это единый инструмент управления транспортом. С ее помощью можно будет контролировать уборку и ремонт дорог, управлять светофорами, оптимизировать график движения пассажирского транспорта.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы происходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. С 2020-й по 2023 годы она появится в 64 городах России. На каждый проект предусмотрено по 200 миллионов рублей из федерального бюджета.

До этого в Брянске внедрили систему электронной оплаты проезда. Уже больше года горожане имеют возможность оплатить проезд с помощью терминалов для бесконтактной оплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU