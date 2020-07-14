Житель Брянской области попытался украсть больше 400 килограммов металла

14 Июль 2020 2020-07-14T17:42:36+03:00

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На железнодорожной станции Красный Рог в Выгоничском районе обнаружили мужчину, воровавшего металл из полувагона стоящего грузового поезда Брянск – Гомель.

32-летний местный житель рождения скидывал на землю металлические изделия и детали. Он уже успел выкинуть из вагона 425 килограммов металла. Позднее он планировать отвезти награбленное в пункт приема металлолома.

Злоумышленника задержали и доставили в линейное подразделение транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. В настоящее время ведется расследование, рассказали в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU