2020-07-14T17:00:28+03:00
Общество

В Брянске задержали пьяного водителя

Ранее мужчина уже привлекался за аналогичное правонарушение
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске 14 июля около шести утра сотрудники полиции у дома № 164 по улице Бежицкой заметили неуверенно двигающийся автомобиль ВАЗ-21099. Водитель, проигнорировав требование остановиться, нарушил ряд правил дорожного движения. В районе дома № 42 по улице Донской машину остановил наряд дорожно-постовой службы.

В автомобили находились водитель 1984 года рождения и его пассажир 1988 года рождения. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Ранее молодой мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В 2016 году его лишили водительских прав на полтора года и назначили 30 тысяч штрафа, который он до сих пор не оплатил. Кроме этого, неделей ранее этот же водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении водителя составили ряд административных материалов за вождение в пьяном виде, за невыполнение требований сотрудника полиции, за езду по встречной полосе и на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль отправили на штрафную стоянку, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции напоминают, что за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав управления от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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