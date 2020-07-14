В Брянске ищут пропавшего 26-летнего Юрия Рябинкова

14 Июль 2020 2020-07-14T17:00:27+03:00

Молодой человек ушел из дома 10 июля

Изменить размер текста: A A

В Брянске волонтеры и полицейские ищут пропавшего 26-летнего Юрия Рябинкова. Молодой человек ушел из дома утром 10 июля, пишут добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях. С тех пор родные не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы, голубые глаза. Юрий был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-синие зауженные брюки, обут в черные полуботинки.

Если вы видели пропавшего молодого человека или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон "Лизы Алерт": 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU