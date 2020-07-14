В Брянской области суд потребовал ограничить доступ в аварийное здание

14 Июль 2020 2020-07-14T15:53:31+03:00

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В Сельцо Брянской области требуют ограничить доступ в аварийное здание. На территории города находится заброшенное одноэтажное строение, которое длительное время не используется. Помещение на праве собственности принадлежит администрации города.

На земельном участке вокруг постройки частично отсутствует ограждение. Это позволяет беспрепятственно проникать на аварийный объект всем желающим, в том числе детям. Полуразрушенное здание представляет угрозу здоровью и безопасности жителей.

Прокуратура города обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Суд обязал городскую администрацию ограничить доступ граждан в заброшенное здание, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU