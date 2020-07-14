В Брянской области прокуратура требует предоставить сироте жилье
Житель Жирятинского района Брянской области с 2013 года включен в список на получение квартиры как ребенок-сирота. Но до сих пор благоустроенное жилье ему не предоставили. Гражданин обратился в районную прокуратуру.
После проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о принуждении администрации Жирятинского района обеспечить сироту жилым помещением.
Требования прокуратуры о восстановлении нарушенных прав суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU