В Брянской области прокуратура требует предоставить сироте жилье

14 Июль 2020 2020-07-14T15:24:39+03:00

Гражданин семь лет ждет получения квартиры

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Житель Жирятинского района Брянской области с 2013 года включен в список на получение квартиры как ребенок-сирота. Но до сих пор благоустроенное жилье ему не предоставили. Гражданин обратился в районную прокуратуру.

После проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о принуждении администрации Жирятинского района обеспечить сироту жилым помещением.

Требования прокуратуры о восстановлении нарушенных прав суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU