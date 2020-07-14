2020-07-14T15:24:39+03:00
Общество

В Брянской области прокуратура требует предоставить сироте жилье

Гражданин семь лет ждет получения квартиры
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Житель Жирятинского района Брянской области с 2013 года включен в список на получение квартиры как ребенок-сирота. Но до сих пор благоустроенное жилье ему не предоставили. Гражданин обратился в районную прокуратуру.

После проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о принуждении администрации Жирятинского района обеспечить сироту жилым помещением.

Требования прокуратуры о восстановлении нарушенных прав суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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