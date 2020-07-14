В Брянской области выявили 36 эпизодов незаконного владения оружием
В Брянской области за два дня обнаружили 36 фактов незаконного оборота боеприпасов и оружия. У граждан изъяли 25 единиц незарегистрированного оружия, 371 боеприпас разного калибра. Полицейские обнаружили свыше двух килограммов взрывчатки и 8 основных частей к оружию.
Десять граждан изъявили желание сдать имеющийся арсенал по собственному желанию. Такие добровольцы нашлись в Жуковском, Рогнеденском, Климовском, Дубровском, Мглинском, Красногорском, Комаричском, Гордеевском и Жирятинском районах.
В числе найденного вооружения оказалось много экземпляров периода Великой Отечественной войны. На экспертную оценку передали авиационный пулемет, автомат ППШ, пулемет «Максим», винтовку Мосина, ручной пулемет «Дегтярев пехотный».
В регионе в течение двух дней проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Сотрудники уголовного розыска и других подразделений полиции выявляли факты незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU