В Брянской области выявили 36 эпизодов незаконного владения оружием

14 Июль 2020 2020-07-14T14:11:18+03:00

У граждан изъяли 25 единиц незарегистрированного оружия, 371 боеприпас разного калибра. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В регионе два дня проводилась операция «Арсенал»

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В Брянской области за два дня обнаружили 36 фактов незаконного оборота боеприпасов и оружия. У граждан изъяли 25 единиц незарегистрированного оружия, 371 боеприпас разного калибра. Полицейские обнаружили свыше двух килограммов взрывчатки и 8 основных частей к оружию.

Десять граждан изъявили желание сдать имеющийся арсенал по собственному желанию. Такие добровольцы нашлись в Жуковском, Рогнеденском, Климовском, Дубровском, Мглинском, Красногорском, Комаричском, Гордеевском и Жирятинском районах.

В числе найденного вооружения оказалось много экземпляров периода Великой Отечественной войны. На экспертную оценку передали авиационный пулемет, автомат ППШ, пулемет «Максим», винтовку Мосина, ручной пулемет «Дегтярев пехотный».

В регионе в течение двух дней проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Сотрудники уголовного розыска и других подразделений полиции выявляли факты незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU